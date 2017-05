La dedicatoria de Trump en el museo del Holocausto causa indignación

En su visita a Israel no podía faltar el paso por el museo del Holocausto, un lugar solemne que rememora a las víctimas judías del genocidio nazi. Como otros presidentes estadounidenses, Donald Trump también dejó sus reflexiones tras ver las barbaries que muestra el museo y descubrir parte de la historia más cruel de la humanidad.

La dedicatoria de Trump en el libro de visitas del museo contrasta notablemente con la que Barack Obama dejó en 2008. El nuevo presidente fue bastante más escueto y menos sentimental, el texto parecía más bien el de un adolescente al que le había gustado más la visita por ir con sus amigos que por conocer la historia.

«¡Es un gran honor estar aquí con todos mis amigos! ¡Increíble! ¡No lo olvidaré nunca!», fue el mensaje de Donald Trump.

En contrate, Obama escribió lo siguiente en 2008: «Me siento agradecido a Yad Vashem y sus responsables por su extraordinaria institución. En un tiempo de gran peligro y promesas, guerra y progreso, estamos bendecidos por tener un recuerdo tan poderoso de la capacidad humana de crear tanto mal, pero también de nuestra capacidad para levantarnos y sobrepasar una tragedia y reconstruir nuestro mundo. Que aquí vengan nuestros hijos y aprendan la historia, para que ellos puedan unirse a nosotros y proclamar ‘nunca más’. Y recordemos a aquellos que nos dejaron, no solo como víctimas, si no también como individuos que tuvieron esperanza, amaron, y soñaron como nosotros, y que se han convertido en símbolos del espíritu humano».

