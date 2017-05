Un youtuber pierde un testículo tras un reto para un vídeo

Youtube es un mundo fascinante que no deja de sorprendernos. En aras de conseguir popularidad, relevancia y, en última instancia, el tan soñado dinero que en teoría ganan las estrellas de la plataforma, siempre nos acaba impactando algún último caso de un joven que llega a realizar auténticas tonterías a cambio de unos cuantos suscriptores.

Ahora a la lista del 'cara-anchoa', de Lena the Plug, de Reset... y así sucesivamente, se une Will Zeven, ocupando además el merecidísimo puesto 1 del top gracias a su genial idea de salir a la calle a jugar a «Beso o patada en los huevos». El título del juego no deja mucho a la imaginación, pero comentar que la idea es echar una partida a piedra, papel o tijera donde la apuesta es esa, si Will gana, besará a la chica, si Will pierde...

¿El resultado? El vídeo más viral hasta la fecha en su canal, en el que graba en el hospital como le operan para extirparle un testículo inflamado. O, según sus propias palabras, «estallado». Ahora afirma encontrarse casi recuperado y con buen estado de ánimo. Asimismo, tanto él como algunos de los usuarios de su canal, culpan a la chica -«que se olvidó de decirme que era experta en kárate»- de que Will haya perdido el testículo. Y técnicamente, ella le dio la patada, sí, pero, tal y como opinan otros muchos usuarios, «a mí no me va a pasar porque no voy haciendo el imbécil por la calle».

Se ignora hasta que punto Will Zeven saca rentabilidad monetaria de su canal, pero desde luego seguro que no la suficiente como para perder un testículo por él.