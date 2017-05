Rihanna y Lupita Nyong'o inspiran una cadena loca de tuits que se convierten en película

Twitter es la red social de los mensajes, las fotografías y los vídeos virales. Pero, ¿quién iba a pensar que en una sucesión de mensajes de solo 140 caracteres iba a surgir el argumento de una película? Rihana y Lupia Nyong'o han sido las musas de un tuitero que comenzó una cadena de mensajes que se viralizaron rápidamente en la red.

«Rihanna parece una estafadora de hombre blancos ricos y Lupita es la amiga inligente que le ayuda a planearlo todo», escribían los usuarios a partir de una imagen de la cantante y la actriz tirada durante un desfile de moda. Los estilismos extrovertidas de ambas daban rienda suelta a la imaginación, como para una película de Tarantino.

Pero no será el director de 'Pulp Fiction' el encargado de dirigir esta película, sino Ava Duverney, que se interesó también en la cadena viral de tuits y fue llamada a las armas. Lupita se hizo eco de los mensajes y aceptó el reto de hacer una película sobre esa historia inventado, inmediatamente pasó el testigo a Rihanna y otro tuitero a Ava. Todas dijeron sí y Netflix entró en el juego.

De momento no se sabe cuándo se comenzará el rodaje de la película, pero la productora ya está trabajando en ello. De llevarse a cabo finalmente, podría ser la primera película cuyo argumento sale de Twitter. Un filme de la era millenial que tampoco se sabe si será protagonizado por Rihanna y Lupita.

