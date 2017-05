Pillan a un monje budista viendo porno en un autobús

Wittawat Wonghajuk, un joven de 19 años, viajaba en un autobús en Tailandia cuando observó que un hombre que iba delante de él estaba viendo un vídeo interesante en su móvil. El chico se dio cuenta rápidamente de que se trataba de porno, «podía oir los gemidos», explicó el chico posteriormente en Youtube.

La anécdota podría haber sido algo curiosa pero sin más interés, no obstante, el hombre en cuestión vestía la toga típica de los monjes budistas. Se trataba de un religioso que estaba viendo contenido pornográfico en un autobús público. Wonghajuk grabó la escena y compartió el vídeo posteriormente en la red.

«Dos personas estaban desnudas practicando sexo. Y lo que más me llamó la atención es que fuera un monje el que estuviera viendo tranquilamente esas imágenes», relató el chico en la descripción del vídeo en Youtube. El budista debía estar intentando encontrar el nirvana o al menos un estado de relajación y desconexión por medio del porno. En cualquier caso, el hombre no molestaba a nadie y su religión no le prohíbe entretenerse de ese modo.