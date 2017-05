La madre de Ariana Grande protegió a 10 fans de su hija en su camerino

En los momentos de máximo nerviosismo e histeria en el Mánchester Arena, la madre de Ariana Grande fue uno de esos ángeles que se ofrecieron a ayudar a los que más lo necesitaban. Joan Grande se encontraba en las primeras filas del público, viendo el espectáculo de su hija, cuando la primera de las bombas detonó mientras mucha gente salía ya del estadio.

En medio del desconcierto y los gritos, la madre de Ariana Grande logró movilizar a un grupo de admiradores de su hija y se los llevó hacia su camerino, donde podrían estar a salvo. Sesgún el portal TMZ, la mujer ayudó a 10 jóvenes fans a refugiarse durante los momentos de mayor caos.

Cuando la situación se calmó relativamente, todos salieron para poder volver a sus casas. Minutos después de esos hechos, Ariana Grande escribía un mensaje en las redes sociales: «Rota. Sin palabras». La cantante habría salido del estadio justo después de terminar su concierto, por lo que no estaba en su camerino cuando su madre protegió a sus admiradores.

La cantante norteamericana ha cancelado su gira de conciertos. Su próxima cita era en Londres y todo indica a que no se subirá al escenario, no obstante todavía no hay una noticia oficial sobre la cancelación. Ariana Grande también tenía planeado visitar nuestro país, Barcelona, el próximo 13 de junio. Esta misma mañana, medios norteamericanos han anunciado que la cantante ya está en Estados Unidos, donde ha aterrizado en Florida vestida totalmente de negro.

broken.

from the bottom of my heart, i am so so sorry. i don't have words.