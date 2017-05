Kim Kardashian, insultada por compartir esta foto de Ariana Grande tras el atentado

Tras lo ocurrido el pasado lunes por la noche en Mánchester, muchos fueron los famosos que quisieron mandar sus condolencias a las víctimas y familiares de las víctimas en el atentado. También amigos de Ariana Grande mostraron su apoyo a la cantante en los duros momentos por los que pasa, sus más íntimos dicen que está «desconsolada».

Entre los famosos que quisieron apoyar a Ariana Grande está Kim Kardashian, que en un intento solidario, compartió en sus redes sociales una imagen en la que aparecía ella junto a la cantante, en una discoteca, durante una fiesta multitudinaria.

Lo que iba a ser un gesto de solidaridad y respeto, se volvió en contra de Kim Kardashian. Todo el mundo comenzó a criticar su falta de humanidad en un caso tan delicado como el atentado en Mánchester. Consideraban que no era oportuno compartir una foto de una fiesta, donde aparecía ella, algo que no era necesario, y que restaba su egocentrismo.

@KimKardashian We're never going to forget when you posted an inappropriate pic and made the #Manchesterbombing all about you. (Screenshots are forever.) pic.twitter.com/lsZlptqWio