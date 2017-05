Supervivientes: La verdadera y secreta razón de no informar a Bigote Arrocet

Cuando María Teresa Campos fue ingresada de urgencias la semana pasada tras sufrir una isquemia cerebral, sus hijas se apresuraron en anunciar que no querían que se informara a Bigote Arrocet del estado de salud de la presentadora. El humorista argentino participa en Supervivientes y permanece ajeno a las noticias sobre su pareja sentimental.

En un principio, Carmen Borrego explicó que su madre no quería que Bigote Arrocet conociera la noticia porque, según decía, abandonaría Supervivientes y no querían eso. María Teresa Campos evoluciona favorablemente y no ha sido necesario alarmar al humorista sobre lo ocurrido.

El pasado sabado, durante el Debate de Supervivientes, Sandra Barneda reveló la auténtica razón de no contar nada a Bigote Arrocet sobre el ingreso de María Teresa Campos. No fue solo una decisión de la presentadora, sino también del propio interesado, que dejó escrita una cláusula en su contrato en la que escribía con su propia puño y letra: «Quiero vivir la experiencia sin ninguna información del exterior para que no influya en mi participación. Quiero disfrutarla hasta el final y en todo su esplendor».

Sandra Barneda recalcó que Bigote Arrocet no podía imaginar que a María Teresa Campos le ocurriría algo, de ser así quizás no habría escrito esa cláusula. En cualquier caso, la propia Carmen Borrego dijo también que cuando el argentino se entere de lo ocurrido «se va a cabrear».