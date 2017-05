La otra cara del atentado de Manchester

A lo largo de la mañana, son varios los que han apuntado que «a la falta de humanidad, se la combate con una sobredosis de humanidad» con respecto al atentado vivido en Manchester hace unas horas en un concierto de Ariana Grande. Y durante toda la noche se pudo comprobar hasta qué punto realmente funciona un argumento tan sólido. Cientos de voluntarios se desplazaron hacia el lugar de los hechos para intentar ayudar en la medida de lo posible.

Algunos de los protagonistas de la noche, y parte de la mañana, fueron sin duda los taxistas, que decidieron apagar sus taxímetros mientras ofrecían traslado gratis a los supervivientes hacia donde quiera que fuese necesario llevarles. Así lo anunciaban mediante carteles colocados en la parte de atrás de sus vehículos y fueron muchos los testigos que, conmovidos, decidieron difundirlo vía Twitter:

Men like AJ. Working his taxi free of charge through the night in Manchester. A beautiful soul. pic.twitter.com/0QG9Z2bxY9 — Jason Michael (@Jeggit) 23 de mayo de 2017

Taxi drivers, all drove into Manchester to offer free fares home to those people in Manchester last night. Hat off to all of you — SophieSkeltonGroup (@SophieSkeltonUK) 23 de mayo de 2017

Sin embargo, no fueron ni mucho menos los únicos que se decidieron a dejar a un lado la cotidianidad de sus negocios para atender a quienes lo necesitasen. Tal y como han publicado muchos usuarios en sus redes sociales, los propios protagonistas y algunos medios de comunicación, desde puestos callejeros de comida a hoteles, pasando por personal sanitario que no trabajaba esa noche o simplemente personas cuya única voluntad era echar una mano, la ciudad de Manchester se volcó enteramente en ayudar a quienes lo necesitasen: