Justin Bieber se quita un gran peso de encima y podrá volver a Argentina

Las fans de Justin Bieber de Argentina (si es que le quedan) están de enhorabuena, el canadiense podrá volver a pisar el país tras ser sobreseído por un juez por el caso de la agresión a un fotógrafo hace unos años. Diego Pesoa, el denunciante, ya ha anunciado que recurrirá la sentencia del juez al considerarla «un disparate», dijo el abogado del paparazzi.

Justin Bieber fue declarado inocente de los cargos que se le imputaran después de que dos de sus guardaespaldas golpearan al fotógrafo. Matías Morla, abogado del denunciante, declaró que ya se esperaban esa resolución y anunció que estaban presentando el recurso desde hacía tiempo. Además, aprovechó para cargar contra la Sala Quinta, donde se ha llevado a cabo del proceso judical, de la que dijo que actúa en beneficio del canadiense.

«La Sala Quinta es la misma sala que le quitó a detención, que le permitió que declare por un videíto en teleconferencia y que no permitió que ese video trascienda. Es una sala que a lo largo de los dos años siempre dictó resoluciones favorables a Justin Bieber», dijo Morla para el medio Infobae. El abogado también citó otros ejemplos de «corrupción» en los Juzgados argentinos: «encontramos causas de corrupción por varios millones de dólares y nadie va preso, encontramos asesinos, como ocurrió recientemente en Ramos Mejía, que no van presos, y como eso también encontramos que pueda venir Justin Bieber y golpear, robar, burlarse de Argentina, bailar en plena indagatoria delante del doctor Baños y que no pase nada».

El cantante no se ha pronunciado públicamente sobre la sentencia pero en su próxima gira ya podrá incluir a Argentina entre sus citas musicales. Este año ha tenido que saltar este país por tener prohibida la entrada al mismo debido a sus causas penales abiertas.