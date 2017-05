Cher, el espejo en el que Kim Kardashian se mira

Kim Kardashian ha revelado quién es su icono en la moda, su ejemplo a seguir. La cantante Cher, para la que no pasan los años, ha debido hacer un pacto con el diablo para tener el mismo aspecto que hace dos décadas. No solo se le conoce por haberse bañado el formol, también por su saber estar, su elegancia y su imagen transgresora y siempre adelantada a la época.

Tras descubrir que Cher es el ejemplo a seguir de Kim Kardashian, entendemos mejor el estilismo de la celebridad. La empresaria está mimetizando con su icono, tiene el mismo corte de cabello y viste casi los mismos conjuntos que llevaría la cantante.

El pasado fin de semana, Cher cumplió 71 años, una edad como para que se le norte alguna arruga, sin embargo, la norteamericana debió de dejar de cumplir años en el siglo pasado. Kim Kardashian la felicitó en Instagram, compartiendo varios fotos de su ídola.

Happy Birthday to my fashion icon Armenian Queen Cher! Una publicación compartida de Kim Kardashian West (@kimkardashian) el 20 de May de 2017 a la(s) 11:22 PDT

En una actuación en los premios Billboard, el domingo, Cher lució un look de los 90, los espectadores creyeron teletransportarse a 1998 en aquel momento. Dicen que la envidia es el deporte nacional de España, pero también lo es de todo el mundo. En las redes sociales no gustó mucho que la cantante siga sin aceptar que el tiempo pasa y siga sometiéndose a operaciones para mantenerse joven. La intérprete de 'Believe' fue duramente criticada por «no envejecer con dignidad».