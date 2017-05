Cher se apropia de los premios Bilboard 2017

El rapero Drake batió el récord de premios en una sola entrega de los Bilboard Music Awards 2017. Pero sus 13 estatuillas, una más que las de Adele en 2012, no acabaron de convertirle en el rey de la noche que se vivió este domingo en el T-Mobile Arena de Las Vegas (Nevada, EE UU). Porque, un día después de cumplir 71 años, Cher se presentó como una quinceañera que viene a hacerse hueco y se metió al público en el bolsillo. Nadie quitaba la vista de sus espectaculares trajes, entre vampiresa negra y reina del cabaret más picantón.

La diva recogió el Bilboard ICON por su trayectoria. Más de 50 años de profesión en los que ha sido la única artista nominada a todo lo premiable: Grammy, Emmy, Oscar, Golden Globe... La noche coronó a otros grandes como Beyoncé, que se llevó cinco estatuillas, o Juan Gabriel, mejor artista latino. Incluso sirvió para volver a escuchar a Céline Dion, 20 años después de triunfar con su ' My Heart Will Go On', banda sonora de 'Titanic'. Pero cuando Cher repasó su lista de éxitos demostró por qué 'Believe' ('Creer') ha sido algo más que su mayor 'hit'. «Estoy asombrada de que aún pueda correr por el escenario», bromeó.