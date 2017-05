Ariana Grande, rota de dolor, se vuelca con las víctimas

La noticia conmocionaba a Europa una vez más. Otra nueva sacudida se cobraba vidas inocentes a costa del terror con la salvedad de que, para mayor horror, esta vez ocurría en un concierto destinado en su gran mayoría a menores de edad. Manchester y el resto del mundo están hoy de luto tras el atentado al término del concierto de Ariana Grande. Aunque las cifras siguen actualizándose, actualmente se habla de 22 muertos y más de 60 heridos.

La artista, por su parte, ha expresado a través de su cuenta de Twitter que se siente «rota» y «sin palabras». Asimismo, sus representantes ya han expresado a través de un comunicado de prensa que suspende su gira europea, cuya próxima parada era Londres:

broken.

from the bottom of my heart, i am so so sorry. i don't have words. — Ariana Grande (@ArianaGrande) 23 de mayo de 2017

En definitiva es un día de luto a nivel global, pero especialmente para el mundo de la música, que se siente conmocionado y ha querido mandar su apoyo tanto a las víctimas como a la cantante, a la que asumen desolada, a través de sus redes sociales:

wishing I could give my friend @ArianaGrande a great big hug right now... love love love you .... so sorry you had...https://t.co/GQXc9dmvsE — Miley Ray Cyrus (@MileyCyrus) 23 de mayo de 2017

Absolutely Horrendous what happened in Manchester tonight. My thoughts are with the great people of Manchester and also Ari and her team xx — Niall Horan (@NiallOfficial) 23 de mayo de 2017

No words can describe how I feel about what happened in Manchester. I don't wanna believe that the world we live in could be so cruel. — Bruno Mars (@BrunoMars) 23 de mayo de 2017

MY PRAYERS GO OUT TO PPL OF MANCHESTER…HAD SPECIAL TIMES THERE FROM YOUTH & BEYOND — Cher (@cher) 22 de mayo de 2017

Praying for everyone at @ArianaGrande's show — KATY PERRY (@katyperry) 22 de mayo de 2017