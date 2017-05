Resumen de los Premios Billboard 2017

La gala de los Premios Billboard 2017 estuvo repleta de emociones y momentos para el recuerdo, aunque sin duda el nombre que hay que destacar en letras grandes es el del rapero canadiense Drake, que superó el récord anteriormente impuesto por Adele al llevarse nada menos que 13 premios durante la noche. Tan sólo mencionar los premios que le fueron otorgados es agotador, pero entre ellos destacan el de Artista del Año, el de Mejor Artista Masculino y el de Mejor Álbum de Rap.

También obtuvo gran parte de las miradas de la noche cuando, al subir a recoger uno de los premios, aprovechó para enfundarse en la careta de su personaje de galán y dedicarle unas palabras de elogio a Vanessa Hudgens, a quien le dijo que estaba «realmente guapa esa noche». La actriz, una de las encargadas de presentar la gala, aprovechó después para anunciar que iría a la fiesta que el canadiense celebraría tras la entrega de premios. Broma que, estando su novio de viaje en Nueva Zelanda, supuso el chismorreo del resto de la jornada.

Otro de los nombres de la noche fue el de Cher, que actuaba en los premios por primera vez en 15 años y aprovechó para presumir de cuerpo a sus 70 años. Celine Dion conmemoró los 20 años de 'My Heart Will Go On', la canción más famosa de Titanic, y hubo, como no podía ser de otra forma, un minuto de silencio por Chris Cornell.

Miley Cyrus, que se ha reciclado a sí misma por enésima ocasión, no pudo contener las lágrimas durante su nueva canción 'Malibú', un tema sincero y emotivo dedicado a su relación con Liam Hemsworth. Sin embargo no a todo el mundo le gustó tanta pastelosidad y emotividad, y es que en cierto momento de la actuación las cámaras enfocaron a Nicki Minaj, que como se podía apreciar se estaba riendo de Cyrus. La rapera por su parte ofreció la actuación más espectacular de la gala con un show de nada menos que 9 minutos de duración: