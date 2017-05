El médico desaconseja el embarazo de Kim Kardashian y su madre y su hermana se ofrecen a ser su vientre subrogado

El clan Kardashian no se ha ganado el apelativo de 'clan' en vano. Y es que su comportamiento hermético y endogámico, más propio de un apellido de la nobleza en el siglo XVI que de una familia de famosos del siglo XXI, siempre ha desatado las miradas ajenas. Ellas lo achacan a la envidia y la frustración, pues al llevar toda la vida comportándose de este modo no aprecian nada raro en sus relaciones entre sí. Sin embargo hasta Kim Kardashian sería capaz de entender que no sería demasiado normal, ni sano desde el punto de vista psiquiátrico para ninguno de los implicados, que su propia madre de a luz a su hijo a través de la gestación subrogada.

En el último episodio de 'Keeping Up With The Kardashians', el doctor le comunica a Kim que, debido a sus complicaciones durante sus dos últimos (y únicos hasta la fecha) embarazos, no debería volver a quedarse embarazada. Lo cual, teniendo dinero en 2017, no significaría que no pueda ser madre. Fue entonces cuando comenzó a plantearse la gestación subrogada, o 'vientre de alquiler'. Hasta aquí todo normal.

Sin embargo Kris Jenner, al enterarse, en su papel de matriarca todo protectora del clan acudió a su médico de cabecera para que le confirmase si llegado el caso podría llevar al hijo de Kim en su propio seno. El doctor le confirmó que a sus 61 años, pese a no poder concebir los suyos propios por motivos obvios, Kris Jenner está capacitada para un embarazo satisfactorio y sin problemas para el feto.

Al contarlo en la casa, Kim Kardashian manifestó su alegría y comenzaron a conversar acerca de la posibilidad real de que esto ocurriese. Sin embargo, su hermana Kourtney se enteró y ha protestado. ¿Cómo iba a dar a luz al bebé su propia abuela? Ella, que ha sido madre tres veces, es la que está más preparada. Por experiencias satisfactorias (las cuales Kris cuenta en su haber con creces) pero, sobre todo, por edad.

Comenzó así una de esas conversaciones del clan Kardashian a las que los telespectadores asisten con un rictus entre la incredulidad y la repugnancia mientras tuitean «si acaso ellas ven normal todo esto». La respuesta es obvia: el apelativo de 'clan' no se les ha otorgado por casualidad.