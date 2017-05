Liam Payne revela a qué One Direction no le dejaría cuidar de su hijo

Liam Payne ya es padre y ahora tiene que hacerse cargo de todas esas responsabilidades que el cargo arrastra, por ejemplo: cambiar pañales, contar cuentos, desvelarse a media noche o buscar niñera. Esto último es lo que más está practicando, el cantante tiene en cuenta diferentes factores para saber quién es la persona adecuada para encargarse de su hijo. De momento, parece que casi ningún One Direction pasaría la prueba.

En una entrevista para la radio Capital FM, Liam Payne habló sobre cual de sus compañeros cuidaría mejor de su hijo. El cantante supo decir a quién no le dejaría ese cuidado. «Harry Styles lo sacaría a la calle con un traje que yo no entendería», dijo el británico sobre el chico más fashion de One Direction. Pero no solo tenía pegas para él, también para Niall Horan, de quien dijo que «estaría poniendo pelotas de golf en sus soportes».

Sobre Louis Tomlinson no tuvo pegas, pero él ya tiene bastante con cuidas de su hijo Freddy. Liam Payne aprende poco a poco las labores de padre a la vez que promociona su primer sencillo como solista, 'Strip that Down', que se estrenó el pasado viernes.

Encuanto a Cheryl Cole, Liam Payne dijo que su chica ya estaba recuperada físicamente del parto y que su figura ha vuelto a ser la que era. No obstante, el británico afirma que ella se sigue viendo algo gorda. No se ha visto a la cantante desde hace meses y está desconectada de las redes sociales, su primer hijo debe tenerla muy ocupada.