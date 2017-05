Cristina Rodríguez abandona 'Cámbiame' por Jesús Vázquez

Se aproxima una nueva etapa para el programa 'Cámbiame', de Telecinco. Una de sus estilistas más queridas deja su sillón en busca de nuevas aventuras profesionales. Cristina Rodríguez dejará de vestir a los concursantes de este espacio, al que acuden para someterse a un cambio de 'look' y asesorarse por los 'coaches', entre los que también están Pelayo Díaz y Natalia Ferviú.

Según se pudo saber hace unos días, Cristina Rodríguez deja su sitio en 'Cámbiame' porque ha sido fichada en el nuevo programa de la misma cadena, 'Me lo dices o me lo cantas'. En él, la estilista aparecerá en calidad de jurado, junto a Santi Millán, Yolanda Ramos y Jorge Cadaval.

El próximo viernes arrancará el nuevo espacio musical en Telecinco, compitiendo con 'Tu cara no me suena todavía'. 'Me lo dices o me lo cantas' estará presentado por Jesús Vázquez y buscará grandes voces que tendrán que cantar conocidas canciones pero con una letra diferente.

¿Quién es Juan Avellaneda?

La marcha de Cristina Rodríguez de 'Cámbiame' deja una vacante para un nuevo 'coach'. El diseñador Juan Avellaneda será el encargado de sustituir a la de Benidorm. Sin duda, la marcha de la estilista se notará entre los seguidores del programa, pero más por sus compañeros; Natalia Ferviú ya ha confesado que le da «pena» que se vaya Cristina, no obstante también ha declarado que está feliz con la nueva incorporación.

Juan Avellaneda es un diseñador barcelonés poco mediático. De momento, ya ha reconocido que acepta el reto de 'Cámbiame' «con cautela» porque a su juicio es un progrma «que lleva mucho tiempo y que tiene profesionales de los que tengo mucho que aprender». Avellaneda dice que «nunca me había planteado aparecer en la tele», pero que salir en 'Cámbiame' es «un regalo maravilloso que me saca de mi zona de confort».