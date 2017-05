Clint Eastwood se niega a llevar la vida plácida de un jubilado

Clint Eastwood todavía tiene cartuchos en la recámara. No piensa dedicarse a jugar al golf como hacen los jubilados en EE UU. A sus 86 años, prepara como director una película sobre un ataque yihadista en un tren en Francia en 2015, y asegura que volverá a actuar. Su llegada al Festival de Cannes ha sido todo un acontecimiento. Vestido con vaqueros y zapatillas deportivas, Eastwood se mostró sonriente, aunque no fue muy explícito en sus respuestas. «Volveré a actuar algún día. A veces lo echo de menos», dijo esta leyenda del cine. El actor y director adora el silencio. Una vez en la Casa Blanca se dio cuenta de que los agentes de seguridad hablaban todos por auriculares, con micrófonos y sin que nadie les oyera. «Lo probamos y desde entonces he trabajado así».