El 'baby shower' de Beyoncé y su oda a la maternidad

Que las 'baby shower' son una de las peores tradiciones que se han podido importar del hegemónico gigante norteamericano es algo en lo que está de acuerdo casi todo el mundo, sobre todo los invitados a las mismas. Una fiesta cursi y aburrida donde el alcohol se sustituye por zumos, el picoteo es totalmente sano y sin azúcares añadidos y cuya razón de ser es básicamente gastarte el dinero en financiar el embarazo de otra persona. Algo a lo que los familiares directos están, en mayor o menor grado, más acostumbrados, pero que se les ha encasquetado a los amigos en los últimos años.

En definitiva, una de las pocas fiestas cuya invitación recibes con pesadumbre. Excepto, claro está, si la organiza Beyoncé Knowles. Y es que la diva del pop ha conseguido, una vez más, que su embarazo sea visto por todos, en lugar de como un periodo de descanso en el que se retira una estrella para atender a su vida personal, como si del alumbramiento de la nueva esperanza para el mundo libre.

La ropa de pre mamá no es lo suyo

Su atuendo en los Grammys lo dejaba claro de una forma muy poco sutil. Disfrazada de virgen ofreció una actuación impresionante. Sus fotos mostrando su embarazo tampoco son precisamente mostrar bajo perfil y centrarse en su vida personal. Y ahora su 'baby shower' ha sido un evento al que los afortunados asistentes han acudido como si de la fiesta tras los premios Oscar se tratase. Ella, por supuesto, eligió cuidadamente su vestimenta.

Reafirmándose en su postura, lo de los vestidos grandes de pre mamá que ocultan la barriga de embarazada no es lo que Beyoncé quiere enseñar sobre la maternidad. Ni tiene por qué avergonzarse ni lo hace. Más bien al contrario. Y muy bien le ha parecido a todo el mundo. Sobre todo a las futuras madres que ven en la diva una tendencia que debería perpetuarse. Beyoncé compartió varias fotos en Instagram, algunas con el futuro padre, Jay Z. Pero sólo algunas que, para qué negarlo, la fiesta casi nada tenía que ver con él.

