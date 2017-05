Justin Bieber se burla de 'Despacito' y queda en ridículo

Por si alguien tenía dudas, ha quedado definitivamente claro: Justin Bieber y el español no se llevan bien. En el remix de la exitosa 'Despacito' de Luis Fonsi y Daddy Yankee, el canadiense debió hacer un esfuerzo sobrehumano para poder aprenderse la parte en castellano de la canción. Lo peor de haber hecho ese esfuerzo, es que parece que al ídolo musical no le ha servido de nada porque ya no la recuerda.

Hace unas semanas, Justin Bieber quedó en evidencia en un concierto cuando invitó a Luis Fonsi al escenario para cantar el tema juntos. Su parte en español sonó en clarísimo 'playback', dejando claro que el cantante no sabía bien la letra de 'Despacito'.

La semana pasada, el canadiense ha intentado demostrar a todos que sí podía cantar 'Despacito' en español, pero todo ha quedado a una ruinosa prueba. Justin Bieber emitió en directo un vídeo en el que empezó a cantar la letra del tema de Luis Fonsi. La primera parte, en inglés, le salió ideal al cantante, el problema fue cuando llegó a la parte en castellado, que entonó bien el «despacito» pero lo siguiente fue un extraño «padabadabapadapapa», tan recurrido en los que no se sabe las canciones.

Pero en su emisión en directo de Instagram, que no se supiera la letra no fue lo peor. Justin Bieber salía masticando chicle una vez más. El cantante no se trataba de esconder, lo mostraba con total vulgaridad y masticándolo soezmente.