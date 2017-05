La Fiscalía solicita 5 años de prisión para uno de los fundadores de Hawkers

No es la primera vez en lo que llevamos de año que la polémica envuelve a Javier Martínez, inversor y cofundador de la marca de gafas de sol Hawkers. En febrero, quien era un desconocido a grandes rasgos para el grueso de la población, comenzó a ser conocido como «el del Ferrari», cuando comenzó a circular una foto de su coche aparcado en una plaza de minusválidos en Elche. La polémica fue a mayores cuando él decidió no sólo no retractarse de su comportamiento, si no justificarlo argumentando que lo hacía (y lo seguiría haciendo) porque la gente que aparcaba a su lado en los parkings le rayaba el coche al abrir las puertas.

Entonces comenzaron a circular multitud de vídeos en los que se mostraba la presunta participación del joven en carreras ilegales. Algo que ya se publicó en el informativo de Telecinco en 2013 pero para lo que ahora la Fiscalía pide 5 años de cárcel para Javier Martínez por un presunto delito de conducción temeraria con manifiesto desprecio por la vida de los demás, según manifiesta el fiscal.

Además de la pena de prisión, la Fiscalía pide una multa de hasta 22.000 euros y la retirada del carnet de conducir por un mínimo de cinco años, además de su invalidación, lo que supondría que tendrían que volver a examinarse transcurrido ese periodo.