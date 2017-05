El anuncio viral de un ganadero: «Se regalan vacas. Estoy hasta los cojones de que se escapen»

El anuncio que este aspirante a ganadero publicó en una página de Facebook dedicada a la compra y venta de artículos entre particulares en Asturias se ha vuelto viral gracias a la sinceridad con la que el pobre hombre asume que se ha equivocado de oficio. Decidido a librarse de sus vacas lo más pronto posible, ha optado por regalarlas. Y es que el supuesto propietario afirma con rotundidad estar «hasta los cojones de que se escapen». Y es que las vacas «no hacen ni puto caso. Son unas hijas de puta».

Desde luego no viene de una familia de gran tradición ganadera, o no prestó demasiada atención a las lecciones de sus precedentes, porque al tal Iván (se desconoce si es su nombre real) no se le da bien nada. «Me llaman a todas horas porque están en la carretera o en otro 'prao'. Están de mí hasta los cojones». El anuncio exuda frustración a cada palabra mientras continúa su retahíla de quejas y pasa a la descripción directa de su ganado:

«La oscura está salida, siempre va a buscar al toro», prosigue. «La que mira a cámara siempre ataca», y es que opina que «es una hija de puta», pero ojo porque es «igual que las otras». Aparte de las cuatro vacas que salen en la foto, afirma poseer otras cinco de las que ignora su paradero (lo que prueba su falta de habilidades para el oficio), que también regala.

Desde luego, se le ve desesperado: