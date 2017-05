Rosa López confiesa que una negligencia médica casi termina con su voz

Rosa López visitó este miércoles, 17 de mayo, el programa de Bertín Osborne 'Mi casa es la tuya'. La cantante hizo un repaso a su vida profesional y contó cosas que jamás antes se hubiera atrevido a contar.

La artista, vivió el peor momento de su vida cuando casi pierde la voz por culpa de una negligencia médica. Entre lágrimas y apoyada por la compañía de su madre Paca, la granadina relató el trágico momento que casi arruina su trayectoria musical estando en plena gira de conciertos.

Todo ocurrió, cuando una de las personas que componían su equipo, cuyo nombre prefirió no decir, se empeñó en que la cantante tenía que ver a un médico porque no le notaba la voz bien. Confió por completo en ella y Rosa fue explorada y recibió un pinchazo con una jeringuilla en una nalga de un bote que contenía un líquido del que, a fecha de hoy, todavía desconoce su procedencia.

Parece ser que su equipo no quería que Rosa perdiera la voz para no terminar en el paro, pero lograron el efecto contrario, ya que de la noche a la mañana comenzó a sentirse mal y en pleno concierto no podía respirar. "En el primer concierto me fue bien, el siguiente también, pero en el tercero durante la sexta canción no es que no pudiera cantar, es que me asfixiaba", aclaró Rosa López, con lágrimas en sus ojos, asegurando que esa negligencia marcó su carrera profesional y la sometió a más de 8 meses de aislamiento en casa sin hablar y comunicándose a través de una pizarra.

Lo más probable es que se tratase de intereses del equipo de la cantante, ya que López estuvo visitando a muchos médicos e incluso, le recetaron pastillas contra la depresión.

Finalmente, según comentó el hermano de la cantante, la situación terminó en una operación quirúrgica y Rosa fue operada por una de sus exparejas, laringólogo de profesión, ya que nadie quería cargar con el peso de dejar sin voz a una de las artistas más importantes de nuestro país por aquel entonces.