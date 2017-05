De paisano

Ayer el santo del día fue San Pascual Bailón, que no es el patrón de la salsa caribeña como cabría esperar, pero sí de otras salsas igualmente suculentas porque es a él a quien se encomiendan los cocineros. Un santo, por cierto, adelantadísimo a su tiempo ya que en el siglo XVI se dedicaba a enviar misales a los poderosos... Uno, en concreto, al rey Felipe II. Si las comuniones siguieran asociándose al santoral (como ocurría 'in illo tempore'), la infanta Sofía podría decir cuando crezca que comulgó por primera vez el día de San Pascual Bailón. Pero hoy el santo del día lo marca la reivindicación global correspondiente, así que la Infanta puede presumir de haber hecho la primera comunión en el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, que es mucho más políticamente correcto. O si lo quiere poner más innovador, en el Día Mundial de Internet, también celebrado ayer.

Que siga habiendo comuniones en tiempos tan 'trans-gresores' y cibernéticos puede resultar chocante. Pero es que las comuniones modernas se parecen poco a las de antaño. Por lo menos, las de la realeza. En mis tiempos todas las comuniones, tanto las aristocráticas como las plebeyas, las gitanas y las payas, eran de las de tirar la casa por la ventana. Y el comulgante: a sentirse el rey del mambo. A las niñas nos vestían de princesas y a los niños de almirantes. También había ascéticos chiquillos vestidos (muy a su pesar) de monjas y frailes, pero eran los menos. La mayoría no tenía otro objetivo que el de deslumbrar y hacerse notar. Qué tiempos... Hoy la comunión ya no la hace todo el mundo por decreto. Y sin embargo, ese día a muchas niñas las siguen vistiendo de princesas. Pero ese es un privilegio reservado a las plebeyas. Las princesas de verdad (quizá porque ya lo son y para que no se diga) están constreñidas a hacer la comunión de uniforme. Y de uniforme con corbata, para más inri. Curiosa paradoja.

Viendo a la Familia Real, creo que a las efemérides de ayer habría que sumar otra celebración muy acorde con estos tiempos tan correctísimos, la del Día Internacional de la Comunión de Paisano. Y el santo del día, nada de Pascual Bailón... San Perfil Bajo.