Harry Styles revela cuál es el mayor miedo de cantar en solitario

Harry Styles lleva más de seis años de carrera musical. Después de toda su experiencia con One Direction, le tocaba demostrar todo lo aprendido con la banda y aplicarlo a su nueva vida como cantante en solitario. De momento, su primer disco está respondiendo muy bien a las expectativas, tiene una gran acogida por los fans y por los críticos musicales. Pero el éxito o no de su carrera no era lo que más temía el cantante.

El pasado sábado ofreció un concierto exclusivo en Londres por sorpresa, a los clientes de un conocido pub. Este miércoles repitió la broma en el The Roxy, otro club de Los Angeles, donde Harry Styles ofreció un concierto exclusivo y también secreto. En su paso por la ciudad de las estrellas, el cantante concedió algunas entrevistas, donde habló de como es su su vida sin One Direction.

Cuando el periodsita le preguntó sobre cómo es escribir canciones para ti solo, Harry Styles reconoció que era lo más raro para él: «Creo que eres conscientes de que todo lo que estás escribiendo lo vas a decir tú». Con One Direction podía sacar sus sentimientos en las letras, luego seguramente sería otro quien cantara esa parte o, al menos, no estaba claro quien lo escribía.

«Antes podías esconderte detrás de otro, en la voz de otro, cuando decía algo muy íntimo», confesó Harry Styles. Esto da por entendido que sus letras cuentas vivencias personales e íntimas. Por lo que quedaría claro que la canción que estaría dedicada a Taylor Swift, realmente sería así.