Taylor Swift sorprende a una de sus fans tras su graduación

Taylor Swift es una de las celebridades del momento y muchas de sus fans sueñan con conocerla o tenerla cerca en algún momento de su vida. Este es el caso de Ashley, una chica de la Universidad de Florida, que invitó a la cantante a su fiesta de graduación a través de Twitter. Para su sorpresa Taylor contestó, y no de cualquier manera, la artista le envió un ramo de flores acompañado de una tarjeta en la que se disculpaba por no haber podido asistir.

Ashley no ha dudado en publicar la respuesta de la cantante en las redes sociales:

«Invité a Taylor a mi graduación y me envió flores y esta tarjeta. Te amo cariño».

I INVITED TAYLOR TO MY GRADUATION PARTY AND SHE SENT ME FLOWERS AND THIS CARD