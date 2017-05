María Teresa Campos prohíbe que informen a Bigote Arrocet de su delicado estado

Carmen Borrego participó ayer en directo, por vía telefónica, en el programa 'Supervivientes: En tierra de nadie' para pedir que no se informase a Edmundo Arrocet sobre el estado de salud de María Teresa Campos. La hija de la presentadora dio algunos detalles en exclusiva sobre el estado de salud de su madre y declaró que las noticias médicas «son tranquiilizadoras».

Según detalló Borrego a Jorge Javier Vázquez durante la emisión de 'Supervivientes', María Teresa Campos se sintió mareada durante la mañana del pasado martes y, por la tarde, perdió parcialmente la visión de un ojo, momento en el que decidió acudir al médico. En el centro hospitalario fue ingresada de urgencias a causa de una isquemia cerebral, tal y como informaron ayer por la tarde en el programa 'Sálvame'.

Carmen Borrego pidió a la organización de 'Supervivientes' que no se informara a Bigote Arrocet del estado de Mª Teresa Campos, mientras la evolución sea buena. El cómico argentino y la presentadora tienen una relación desde hace algo más de dos años. Cuando se conoció la noticia de que él participaría en el concurso de supervivencia, la presentadora no estuvo muy conforme con la idea. No obstante, ahora Campos quiere que el humorista continúe con la aventura y teme que, si se le alertara sobre su estado de salud, quisiera abandonar el concurso.

La hija de Mª Teresa Campos explicó que su madre está «estable y tranquila y quiere que los demás nos riamos para quitarle importancia». Borrego también dijo que su madre «no quiere preocupar a nadie» mientras esté estable; sin embargo, sus hijas se declaran preocupadas a pesar de que los medicos son optimistas.

En cuanto a la recuperación de la presentadora, Borregó anunció que iba a ser «lenta». Las próximas 48 y 72 horas, María Teresa Campos permanecerá en la Unidad de Cuidados Intensivos por si se repitiera el ataque, después la pasarían a planta. En cuanto al alta médica, «tenemos unos 'diítas' de hospital», reconoció la hija de la presentadora.