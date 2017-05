La joven que asegura no encontrar novio por ser «demasiado guapa»

Ser guapa, a veces, puede suponer un gran problema. Cherelle Neille, de 26 años, tiene una belleza incalculable y asegura no encontrar novio por ser “demasiado guapa”. Así lo ha confirmado al diario The Sun.

La joven quien se dedica a la hostelería pero tiene aspiraciones de ser actriz asegura que lleva bastante tiempo intentando encontrar el amor y le resulta muy complicado por que los hombres solo la quieren para pasar un buen rato y nunca llegan a conocerla realmente.

“Las chicas normalitas siempre consiguen tener las relaciones duraderas, y yo soy la que se queda besando a todas las ranas”, aferra. “Estoy harta de que la gente de por supuesto que soy una buscona, cuando en realidad soy adorable”.

Su entrevista en el diario y ser conocida por todo el mundo no le ha traído nada bueno. Al parecer, a través de las redes sociales le llegan mensajes amenazantes de otras chicas.“Una chica me escribió: te crees muy guapa, ¿verdad? Pues no lo eres, ve y mátate”.

Por si fuera poco, Cherelle Neille solo tiene una amiga, ya que su belleza le ha jugado malas pasadas con sus amigos. “Las mujeres están celosas de mí, solo tengo una amiga”.

