Harry Styles y Kendall Jenner podrían haber sido muy activos sexualmente

Si hay algo que caracteriza a Harry Styles es lo reservado que ha sido siempre para hablar de su vida privada. El cantante no suele compartir información de sus novias, ni después de haber teminado su relación. Es todo un caballero. El pasado lunes acudió al programa de James Corden, donde no puedo evitar el tema de Kendall Jenner.

Junto al presentador, en la entrevista, se sumó el ayudante Aaron Taylor-Johnsson, que fue el encargado de sonsacar información a Harry Syles sobre su exnovia. El colaborador pilló por sorpresa al cantante, mientras hablaba de unos pollos que tiene en su casa, dijo que les había puesto los nombres de las Kardashian, y las fue citando a todas. Al llegar a Kendall Jenner, el cantante bebió de su taza, como si la cosa no fuera con él.

Pero la cosa no acabó ahí. Aunque Harry Styles trate de no hablar de su vida privada, el lenguaje no verbal le delata en muchas ocasiones. Corden siguió incidiendo en el tema de los pollos y Aaron dijo que las aves copulaban todos los días. A Harry se le atragantó algo en ese momento. El presentador se dirigió directamente a él: «¿es cierto? ¿Todos los días?». Obviamente, el cantante no contestó, pero su cara era todo un poema.

La cara de Harry Styles reflejaba claramente lo que se le pasaba por la cabeza, «tierra trágame». No se sabe si el cantante y la súper modelo tenían sexo todos los días, pero parece que el tema incomodó en gran medida al ex One Direction.