'Despacito' hace historia en EE UU

Veinte años después de que 'Macarena' se convirtiera en la primera canción en español en ocupar el primer puesto en las listas de éxito de EE UU, 'Despacito', del puertorriqueño Luis Fonsi, ha emulado esta semana la hazaña. Número 1 de la lista 'Hot 100' de Billboard, lidera la tabla por delante de 'That's What I Like', de Bruno Mars, y 'I'm The One', de DJ Khaled.