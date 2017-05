A Zayn Malik no le importa que Harry Styles hable mal de él

Todos saben que Zayn Malik no guarda ningún buen recuerdo de su etapa en One Direction. Tras salir de la banda, el británico se despachó agusto contra la composición, afirmando que no le dejaban hacer su propia música y le impedían mostrar su creatividad. Además, el novio de Gigi Hadid diijo que la música del grupo era «mierda». Al principio, los componentes del grupo no dijeron nada, pero ha sido Harry Styles el primero en pronunciarse sobre esas palabras.

En una entrevista en la revista Rolling Stones, Harry Styles fue cuestionado sobre ese 'ataque' de Zayn Malik hacia la banda. El cantante contestó en tono sarcástico que le «avergonzaba» las palabras de su excompañero y que sentía que se sintiera así. No obstante, seriamente dijo que alababa su recorrido musical en solitario y le gustaba su trabajo.

Ahora, Zayn Malik ha reconocido que no tiene nada en contra de Harry Styles, pues legendariamente se ha dicho que ambos intérpretes podrían estar enfrentados. Es más, el novio de Gigi Hadid admite que está muy contento con su excompañero y su trabajo, y entiende que tenga que hablar de él para promocionar su disco nuevo: «es algo normal, lo hacemos entre todos, pero todo está guay», habría contado Zayn a un amigo íntimo según HollywoodLife.