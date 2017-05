Supervivientes: Bibi abandona después de extirparle dos quistes

El pasado domingo, una de las 'mellis' decidió acabar su aventura en 'Supervivientes' después de ser intervenida de dos quistes en el pecho. Bibi explicó que los médicos le habían dicho que su estado de salud no corría peligro y que podía permanecer en Honduras; sin embargo, ella decidió acabar su aventura porque, reconoce, no se siente con ánimos.

Bibi explicó a Sandra Barneda que antes de comenzar el concurso, los médicos le informaron en el chequeo previo de lal existencia de unos bultos en su mama. Procedieron a hacerle una biopsia para ver la naturaleza de los mismos y le consultaron si quería seguir con la aventura de 'Supervivientes' adelante; ella dijo que sí.

Hace unos días, tras no poder concretar el estado de los quistes, Bibi decidió extirpárselos en Honduras. La intervención fue un éxito y la 'melli' volvió pronto con sus compañeros; los médicos le dijeron que su estado de salud era bueno y que no hacía falta que se fuera del concurso. No obstante, la hermana de Raquel lleva unos días en muy bajo estado anímico y decidió volver a España.

Darle la noticia a Raquel fue lo más duro para Bibi. Ambas hermanas pasan por su peor momento en Supervivientes, incluso habían decidido autonominarse la semana pasada para salir expulsadas del concurso. Con Bibi fuera, el público puede elegir expulsar a Raquel, algo que la primera pidió directamente a la audiencia: «espero que el público expulse a mi hermana, no está bien», dijo a Sandra Barneda.

Raquel se ha quedado sola y muy entristecida tras la marcha de su hermana. La 'melli' ha perdido a su mitad y se ha quedado con la preocupación de su estado de salud, que en principio no trasciende gravedad. El próximo jueves habrá un nuevo expulsado en Supervivientes y 'Las Mellis' ya tienen claro quien quiere que sea.