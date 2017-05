¿Ha muerto Avril Lavigne? La teoría conspirativa vuelve a reflotar

Avril Lavigne saltó a la fama gracias a su primer album 'Let go', donde constaban temas de gran éxito, como 'Complicated' o 'Skater boy'. Poco tiempo después de eso, el abuelo de la cantante falleció, provocando en ella una gran depresión por la pérdida. Muchos aseguran que la intérprete se habría suicidado al no poder soportarlo. La discográfica, teniendo en cuenta que Avril Lavigne tenía gran tirón comercial en ese momento, habría ocultado su muerte y habría reemplazado a la cantante por Melissa Vendella, una actriz que ya había hecho de doble de la canadiense en algún evento debido al gran parecido.

Esta teoría conspirativa nunca ha sido probada, ni nadie la ha desmentido jamás. En la red, el misterio de la vida o muerte de Avril Lavigne suele salir a flote en algunas temporadas. Recientemente, se volvió a resucitar esta conspiración sobre la cantante a base de comparar fotos actuales de Lavigne y de sus primeros años de carrera musical.

Según barajan nalgunos fans de la canadiense, la impostora que ocupa el lugar de Avril Lavigne podría dejar mensajes secretos en sus canciones que prueban su verdadera identidad. Sea Melissa Vendella o sea la auténtica Avril, las cuentas en redes sociales de la cantante están muy activas y todo hace pensar a que ese espíritu negativo 'punk' que un día representó dejó de imperar hace mucho.

Avril always wore pants on red carpets. The dresses started late 2003. Melissa (bottom) loves the attention but Avril (top) clearly doesn't. pic.twitter.com/rPtIbzsqpH

@givenchyass Okay so I was looking at these and the corners of their eyes are shaped differently and now I'm geeking pic.twitter.com/ag2G37NsSt