La hija de Kim Kardashian se pelea con los fotógrafos

El carácter de su padre y la planta de diva de su madre empiezan a salir a flote en la pequeña North West. Si hace unos meses ya apuntaba maneras, cuando mandó a un grupo de fotógrafos que dejaran de darle al obturador de su cámaras con un claro «no fotos», la hija de Kim Kardashian vuelve a demostrar que ese genio es parte de su personalidad.

La pequeña, que no llega a los tres años, iba con sus padres de visita al Museo del Helado de Los Angeles. A la salida, estaba ya cansada del largo paseo y un grupo de paparazzi terminó de sacar de sus casillas a North. «Nada de fotos, nada de fotos», repitió la hija de Kim Kardashian con mucho carácter mientras agarraba con una mano a su madre y con la otra sostenía un helado.

La cara de la pequeña reflejaba que su enfado era gradioso, no quería fotos y no paraban de sacárselas. La niña aún no entiende que tenga que soportar a los periodistas por la calle cada día. Además, seguramente su madre la somete a largas sesiones fotográficas.

North West apunta maneras como futura heredera del clan Kardashian. La niña ha nacido para ser una diva, como lo es su madre y cada una de sus tías. De momento parece que está aprendiendo muy rápido.