Una reportera de Telecinco se queda en blanco en directo

Realizar una conexión en directo para la televisión no es una tarea nada fácil. No solo tienes que saber a la perfección lo que vas a comunicar, sino que también tienes que lidiar con la presión de que no puedes equivocarte ya que estás en directo, y no hay marcha atrás. Tras la dimisión de Esperanza Aguirre, responsable del PP en el Ayuntamiento de Madrid, Isabel Alonso una reportera de Telecinco se quedó en blanco cuando estaba informando en directo y abandonó la conexión sin mediar palabra.

Cuando Isabel Jiménez, conductora del informativo del mediodía le dio pasó cu compañera, esta poco pudo decir. Arrancó así: : “Primer pleno sin Esperanza Aguirre, y sin embargo ha seguido protagonizando la sesión. Si el Partido Popular la ha echado de menos, el resto de grupos ha celebrado esta ausencia y...”, y ya después, desapareció de la parrilla. Por suerte, los trabajadores de realización supieron reaccionar a tiempo y poner imágenes del pleno.

Nadie se explica lo que le ocurrió a la periodista pero lo más probable es que los nervios le pudieran.