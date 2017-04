Jon Kortajarena y 'La Vecina Rubia' protagonizan una historia de amor 2.0

La tuitera 'La Vecina Rubia' nunca ha escondido el amor que siente por Jon Kortajarena. En sus publicaciones ya sea en Twitter o Instagram, casi siempre hace referencia al modelo vasco, pero no fue hasta el pasado 25 de julio del 2016 cuando la influencer recibió un 'me gusta' del bilbaíno en uno de sus tuit. A partir de ese momento comenzó una bonita historia de amor virtual. "6340 personas y yo nos vamos a dormir con la ilusión de tener mañana un pequeño me gusta de Jon Kortajarena", publicó tras comprobar que su fan le seguía en redes.

Kortajarena no ha dejado de seguirle el juego a 'La Vecina Rubia', una tuitera que cuentan con más de 250 mil seguidores en Instagram y prefiere mantenerse en el anonimato ocultando su rostro tras la imagen de una barbie.

Han sido varios los montajes que ha publicado la humorista en sus redes. Desde una Barbie y un Ken tumbados en un césped, en el que el muñeco portaba, a través de una foto impresa, la cara de Jon y ella, pero con la imagen de la Barbie corroborando que habían tenido un encuentro, hasta una foto en la que aparece la muñeca besando el móvil, con la foto del vasco de fondo de pantalla bajo el título; "No dejes para mañana los besos que puedas dar hoy. Aunque sea a la pantalla de tu móvil".

No dejes para mañana los besos que puedas dar hoy. Aunque sea a la pantalla de tu móvil. #DíaInternacionalDelBeso #meestoyhaciendoilusionesymeestánquedandopreciosas #Seamosdonantesdesonrisas #besarconcariñoesdeguapas #Rubijarena Una publicación compartida de La Vecina Rubia (@lavecinarubia) el 13 de Abr de 2017 a la(s) 4:46 PDT

Día de campo con la vecina más rubia @lavecinarubia Una publicación compartida de Jon Kortajarena (@kortajarenajon) el 4 de Abr de 2017 a la(s) 12:09 PDT

Jon Kortajarena no ha dudado en responderles algunas de sus publicaciones afirmado que ese encuentro se había producido. En el perfil del actor se puede ver como aparece con una peluca rubia. "Esto me pasa por ir al campo con la vecina rubia".

The blonde i have inside. Esto me pasa por ir al campo con @lavecinarubia Una publicación compartida de Jon Kortajarena (@kortajarenajon) el 20 de Abr de 2017 a la(s) 11:25 PDT

No cabe duda de que 'La Vecina Rubia' esta muy enamorada de Jon Kortajarena , a quien acusa de haberle robado el corazón. Sin dudarlo, publicó un tweet en el que nombraba a la policía y acusaba al modelo de ladrón de corazones. El «community manager» del servicio policial también se ha involucrado en la historia de amor y respondió a su petición con el hashtag #HazteIlusionesQueTeQuedanPreciosas».

The Spanish police has sent me a very clear messege. Si me llaman a declarar espero que me rebajen la pena si le pido una cita a @lavecinarubia para devolverle el corazón. Y el pelazo.. Una publicación compartida de Jon Kortajarena (@kortajarenajon) el 23 de Abr de 2017 a la(s) 3:47 PDT

Casi todos los medios de comunicación se han hecho eco de esta peculiar historia de amor 2.0 que no deja indiferente a nadie. ¿Veremos algún día a Jon Kortajarena y a 'La Vecina Rubia' juntos sin montajes?