'Frankie' el loro sigue esperando a Michele Scarponi en el sitio en el que falleció

El pasado sábado fallecía en un triste accidente el ciclista italiano Michele Scarponi, ganador del Giro de Italia 2011 y la Volta a Cataluña 2011 tras la retirada de sendos títulos (entre otros) a Alberto Contador por el escándalo del clembuterol. Fue atropellado por una camioneta en una intersección de carreteras en la zona de Ancona, en el centro de Italia, cuando se entrenaba para el próximo Giro. El conductor declaró no haberlo visto.

La tragedia sacudía, una vez más, el mundo del ciclismo. Compañeros de todos los países y equipos mandaron sus condolencias y pésames a la familia además de expresar sus mensajes póstumos de dolor por la muerte de otro ciclista en las carreteras.

Ahora Michele ha vuelto a aparecer en los diarios a raíz de una sorprendente fotografía compartida por Javi Linares, fotógrafo y ex ciclista, en su cuenta de Twitter en la que se aprecia a 'Frankie', el loro que el ciclista mostraba en un popular vídeo en uno de sus entrenamientos, posado sobre la señal del lugar exacto en el que Scarponi fallecía el pasado sábado, justo encima de las flores que amigos y familiares han dejado como homenaje.

El Loro Frankie fiel amigo de @MicheleScarponi@AstanaTeam en el lugar donde el sábado perdió la vida el ciclista italiano. pic.twitter.com/Wsk7lHyGsG — JAVI LINARES (@javilinares1) 24 de abril de 2017

'Frankie' es el loro de un vecino del pueblo, y disfrutaba de volar siguiendo a Michele Scarponi en sus entrenamientos, posándose cada tanto en sus brazos o espalda. Según contaba el ciclista en sus redes sociales, en cierto punto de su recorrido por el pueblo aparecía y se iba con él. Siempre. En verano o en invierno.

Aprovechó asimismo para contar que en Las Marcas, el pueblo en cuestión, el loro es bastante más famoso que el propio Scarponi. Tiende a no perderse una: colarse en los bares cuando se reúne mucha gente a ver el fútbol, visitar los balcones de todos los vecinos...y practicar ciclismo. Algo que ya no hará, o al menos no con su amigo Michele Scarponi, al que (no podemos comprender al loro) se ignora si está esperando impaciente para una nueva sesión de entrenamiento o rinde silencioso homenaje posado en la señal.

Algunos usuarios de las redes sociales han aprovechado para reflexionar sobre «lo mal que tratamos a los animales, que siempre dan una lección de fidelidad que en estos tiempos muy pocos seres humanos pueden dar».