David Bustamante vuelve a sonreír

David Bustamante esta volviendo a retomar su día a día y lo hemos comprobado en las redes sociales. El cantante ha publicado una foto con dos amigos en la que muestra una sonrisa de lado a lado en la que anuncia que pronto tendrá buenas noticias para sus fans. ¿Nuevo álbum a la vista?

Hacia dos semanas que no publicaba nada y Paula Echevarría no dudo en darle a 'me gusta'. Así que eso de que se llevan mal queda en el aire.