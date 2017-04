Alba Carrillo y Gloria Camila protagonizan la primera pelea de Supervivientes

Los aventureros de Supervivientes 2017 saben que convivir en una paradisíaca playa de Honduras no es tan bonito. Además de tener que valerse por sí mismos para sobrevivir tienen que soportar la mala educción de sus compañeros. Alba Carrillo y Gloria Camila han protagonizado la primera pelea del reality llegando a las manos.

Según se ha podido ver en las imágenes de Telecinco, la modelo perdió los nervios y sin cesar le dijó todo tipo de comentarios a la hija de Ortega Cano. "Al menos mi padre no ha estado en la cárcel" o "Al menos mi padre no ha matado a nadie". Al parecer, Kiko Jiméne se refirió a su hijo como "bombo" y le acosó de buscar a hombres famosos para agarrarse a este mundo, algo que no sentó nada bien a Carrillo.

La dirección del programa de tuvo que tomar medidas este martes en este tema y sancionó a Gloria Camila, su novio Kiko Jiméne, y a Alba Carrillo.