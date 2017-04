Da la previsión del tiempo mientras le afeitan

Alex Beresford, 'hombre del tiempo' en el programa Good Morning Britain, ha dado hoy la previsión meteorológica en directo más bizarra de su historia en televisión. No por la previsión en sí (ni van a llover ranas ni nada del estilo), si no porque mientras la daba ha recibido un afeitado en pleno directo. No debe ser nada cómodo hablar de la lluvia en el país mientras una afilada navaja pasa muy cerca del cuello, pero Alex lo ha hecho perfectamente. Casi sin inmutarse.

Tan hilarante momento se ha debido a que una de las invitadas del programa de hoy era Sophie Collins, la primera mujer finalista de la competición de mejor afeitado con navaja de Gales. La presentadora Susanna Reid ha retado a su compañero a realizar su sección con total normalidad mientras recibía uno de los mejores afeitados con espuma del país, y éste no ha querido dejar pasar la oportunidad.

Los espectadores no daban crédito a sus ojos, tal y como demuestra el número de tuits que se han publicado sobre el asunto. Por su parte el propio Beresford le quitaba importancia y halagaba el afeitado más tarde a través de sus redes sociales

Learning to embrace being clean shaven in like 10 years. Thanks for the compliments earlier guys. #GQsmoothpic.twitter.com/rfi5Cl1twp