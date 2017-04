Kim Kardashian vuelve a usar cintas para los pechos, esta vez con otra intención

Muchos recordarán el día en que Kim Kardashian decidió compartir con todos sus seguidores uno de sus secretos de belleza más sonados: la cinta aislante para levantar los pechos cuando se llevan grandes escotes o la espalda al aire. La modelo mostró en una foto como ponía las cintas a modo de sostén para que el escote le quedará perfecto y sensual.

Y es que Kim Kardashian no es de las que deje cabos sueltos, menos si sabe que hay miles de flashes esperando cualquier desliz. Hace unos días estuvo disfrutando del buen tiempo en México, donde se bañó en el mar con un diminuto bikini. Cualquiera que la haya visto podría haber pensado que sus pechos podían salirse de esa copa (que no era su talla) en cualquier momento. Peror hemos descubierto su secreto para que eso no ocurra.

En las fotos con súper zoom y de alta resolución que el Daily Mail ha publicado, se aprecia sutilmente un trozo de esparadrapo de color nude, colocado en sus pezones, que se camufla totalmente con su piel. De este modo, si algo se sale del bikini de Kim Kardashian, no se verá pezón, que es lo que al fin y al cabo se busca.

Sabíamos que Kim Kardashian era una fan de las cintas aislantes, pero ahora también sabemos que al esparadrapo también le saca partido.