Justin Bieber hace peleas de almohada con sus hermanos pequeños

En sus días libres y sin conciertos ni compromisos profesionales, Justin Bieber aprovecha para pasar buenos ratos en familia. Si el otro día le veíamos yendo a un partido de hockey con Jaxon, ahora se difunde por Twitter un vídeo donde se ve la buena relación del cantante con sus hermanos pequeños.

El canadiense se lleva también con Jaxon y Jazmin que juega como un más a hacer peleas de almohadas, saltando entre camas y revolcándose con ellos. El único problema que hay es que quizás Justin Bieber se olvide de vez en cuando de que él no tiene el mismo tamaño que los pequeños, y se avalanza sobre ellos como si pudieran soportar su peso.

Los niños no se quejan en el vídeo, todo lo contrario, lo pasan en grande. También Justin Bieber, para quien estos momentos deben ser como volver a la infancia por un momento.

El cantante siempre ha aprovechado el tiempo libre con su familia. Cuando ha ido de vacaciones no ha dudado en llevar a sus padres y sus hermanos a lugares paradisíacos con él. Porque aunque Justin tenga fama de malo, él es muy familiar.

(3) Another video of Justin Bieber caught on Jaxon's IG Live pillow fighting with his brother and sisters tonight. (April 23) pic.twitter.com/t1s38GpHN7