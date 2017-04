El primer 'palmering' de Supervivientes

La tensión sexual no resuelta entre el extronista de 'MHYV', Iván y la italiana Paola, de Supervivientes, podría haberse resuelto ya. En una escena del reality, se puede ver como ambos jóvenes están recostado el uno por el otro en un posible affaire amoroso. En caso de que hayan pasado a mayores, estaríamos hablando del primer 'palmering' de Supervivientes 2017.

Desde que llegaron a Honduras las miradas penetrantes entre ambos no han parado y parece ser, que ya era hora de pasar a la acción.

“Iván me gusta muchísimo, ahora quiero conocerlo mejor, despacito”, reconoce Paola. Por su parte, Iván tiene claro que "novia no, ¡pim pam! Y hasta luego Lucas”. Por si fuera poco, el extronista no ha dudó en nominarla, algo que provocó gran polémica en las redes sociales, quienes no han dudado en calificarlo de "falso".

Quizás el idilio les dure poco en la paradisíaca isla, ya que, Paola, junto a Laura Matamoros, Janet y Leticia Sabater, son los primeros nonimados de la semana.