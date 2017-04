MasterChef 5: Cocinan un plato aún peor que el 'León come gamba'

'León come gamba' pasó a la historia de MasterChef como el peor plato de la historia del concurso culinario. Se hizo tan famosa su creación y su creador que incluso le salieron imitaciones y versiones en otros ámbitos. La historia del 'leon come gamba' dejó secuelas en el concurso, pero ayer alguien superó ese alarde creatividad.

Paloma, una de las nuevas concursantes de MasterChef 5 preparó un plato de manzana asada con espuma de gazpacho y huevo de poche relleno. Cuando el jurado fue a probarlo, la joven promesa de la cocina se llevó una dura reprimenda. Samanta Vallejo Nájera lo calificó como el peor plato que había visto en toda la historia del concurso. Tampoco fue muy benevolente Jordi Cruz que opinó que era «una marranada» y advirtió a Paloma que «o sacas partido a la experiencia o te vas de aquí en dos días». Tras escuchar las palabras de sus compañeros, Pepe Rodríguez no se atrevió ni a probar el plato.

La joven cocinera admitió que se había derrumbado al escuchar al jurado de Masterchef, pero en Twitter dijo que no se tomaba mal las críticas, «hemos venido a aprender y a mí me queda muchísimo». Por suerta para Paloma, a pesar de haber cocinado el peor plato no se marchó del concurso, fue Paula la eliminada en el último programa del concurso culinario.