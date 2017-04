María Zambrano llega a Google con su misticismo del «ser»

Quienes hayan leído algo de María Zambrano sabrán que su obra estaba plagada de preguntas y de respuestas. Sus teorías respondían a cuestiones trascendentales de los seres con un tono místico, teniendo en cuenta lo divino como el camino fácil de la filosofía; pero también la historia, la razón y lo poético.

María Zambrano es rememorada hoy en Google, solo dos días después de que se celebrase el 113º aniversario de su nacimiento. Esta filósofa española, que tuvo a Ortega y Gasset y a Zubiri como mentores de sus ideas, murió en febrero de 1991, pero dejó un legado de libros, ideas y teorías sobre la creación de la conciencia del «ser». Su trabajo le valió ser la primera galardonada con el Premio Príncipe de Asturias a la Comunicación y Humanidades, en 1981, año en el que se entregó por primera vez este título. Unos años después, en 1988, se llevaría el Premio Cervantes, fue la primera mujer de la historia en recoger este galardón.

En la preguerra civil española, Zambrano cometió el que reconoció poco después como «el mayor error de su vida», como discípula de Ortega firmó y creó el Manifiesto del Frente Español. Era una de las dirigentes de esta organización que no tardó mucho en decantarse por ideas radicales de extrema derecha, algo que no gustaba a la filósofa. Fue cuando Primo de Rivera quiso unirse a la formación que María Zambrano se opuso firmemente a su inclusión en el movimiento. Ante el inminente comienzo de una guerra civil, la pensadora decidió disolver el movimiento del FE, puesto que tenía poder para ello, no lo tuvo para evitar que las siglas fuesen empleadas posteriormente por Falange Española. En 1939, en el punto de mira del nuevo régimen, María Zambrano, junto a su familia y su marido, decidieron salir de España y convertirse en exiliados de un país en el que se respiraba el ambiente franquista de la posguerra.

En el exilio, descubrió nuevos conceptos e ideas para sus trabajos, cambio mucho su concepción del «ser» y de la creación de una mentalidad poética, como ella lo llamaba. Estuvo en Francia y años más tarde viajó a México, Puerto Rico y Cuba. No fue hasta 1981 que volvió a España para quedarse, y 10 años después fallecería.

Su obra y sus ideas

En su obra, María Zambrano explica que hay dos estados del ser: el estado filosófico, que es el que se hace preguntas; y el estado poético, que es el que responde a ellas. El primero sería un estado trágico, puesto que hay algo de ignorancia en las preguntas, en el desconocimiento de la realidad. El segundo sería un estado divino, que solo tienen los dioses y los seres místicos, pero también la poesía y la historia como respuesta a un proceso ontológico.

En un artículo para la revista Occidente, fundada por Ortega y Gasset, titulado 'Por qué se escribe', Zambrano explicó la inquietud de las personas que se mueven por el deseo de trasmitir sus ideas y sus conocimientos. Con alguna influencia de Nietzsche en su texto, hablaba de la soledad del ser, la negación de todo, un concepto nihilista de la vida; pero también una forma de ver al que escribe como el que observa al «ser», mientras que este último es el que se siente mirado: «es una soledad que necesita ser defendida. [...] Hay en el escribir siempre un retener las palabras, como en el hablar hay un soltarlas, un desprenderse de ellas, que puede ser un ir desprendiéndose ellas de nosotros».