Interviú desnuda a Raquel Saavedra, una estibadora guerrera

Interviú cierra el mes de abril con una portada reivindicativa. Raquel Saavedra, es la protagonista de este lunes, 24 de abril, y es la presidenta de la Plataforma de Mujeres Estibadoras de Algeciras. Su desnudo va más allá de lucir su cuerpazo, ya que quiere luchar por que el puerto gaditano contrate a mujeres estibadoras. "Y porque quiero demostrar que la mujer puede sentirse femenina y tener el protagonismo que quiera en su vida. Estoy muy orgullosa de ello”, explica.

El puerto gaditano es el único en España, en el que las mujeres no estiban y por eso, esta luchadora, madre de dos hijos lleva tres años liderando la asociación. Ha tenido que soportar insultos y amenazas, pero no se rinde y responde a sus enemigos. “Mi familia está orgullosa. Voy a seguir luchando sola o con 20.000 compañeras”, informa a Interviú, quien deja claro que no se rendirá.