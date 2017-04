El «insultante» homenaje de Rihanna a Isabel II

La reina Isabel II se ha convertido a lo largo de sus más de 65 años en el trono en un icono de estilo, pero hay quien se empeña en llevar esa etiqueta hasta sus últimas consecuencias. Con motivo del aniversario de la reina de Gran Bretaña -que ha cumplido esta semana los 91-, Rihanna decidió rendirle un particular homenaje en las redes sociales. La cantante publicó varios montajes en los que superpuso la cara de la reina sobre fotos de sí misma luciendo diseños de Chanel, Gucci o Yves Sant Laurent. Solo consiguió que le llovieran las críticas de internautas británicos.

La de Barbados, que no suele eludir la polémica en internet, eligió cuatro de sus looks más atrevidos para darle la vuelta a la imagen conservadora de la soberana. En una de las fotos se le ve luciendo un dos piezas de Chanel con la chaqueta abierta, mostrando el pecho descubierto, mientras sostiene una botella de cerveza; sobre la cabeza real, se lee la palabra 'fancy' a modo de tiara. En otra aparece vestida con una cota de malla y una camiseta de Gucci garabateada con la frase «el sentido común no es tan común». Y en otra, la efigie real, tocada con un sombrero verde, se ha superpuesto sobre una imagen de la cantante luciendo un abrigo de pelo del mismo color. En el pie de foto, la cantante escribe: «Sé humilde».

Aunque la mayoría de sus 52 millones de seguidores consideraron las imágenes inofensivas e incluso divertidas, a otros muchos, especialmente a los británicos, les «ofendió» que usara la imagen de su reina «sólo para llamar la atención». Algunos le recordaron que la nonagenaria «es la abuela de alguien, imagina que fuera la tuya», otros consideraron la publicación un «truco publicitario que acabará volviéndose en su contra» y hubo quien juzgó las imágenes «irrespetuosas e insultantes». Rihanna, que hace unos meses participó en una iniciativa contra el sida junto al príncipe Enrique, fue tachada de «niñata estúpida» por algunos internautas, que le desearon «buena suerte» en su próxima visita al Reino Unido.