Un hombre finge ser minusválido para evitar una multa

Un vecino de San Sebastián hizo el papel más importante de su vida hace unos días, todo para eludir una multa. El hombre aparcó su coche en una zona de minusválidos, llevaba una pegatina que le permitía aparcar ahí, pero estaba caducada, según informa el diario El Correo. Cuando volvió a su coche se lo encontró con un cebo de la Guardia Civil y con los agentes a la espera de que llegara una grúa. Lo que se le ocurrió entonces es digno de un papel para la próxima película de Santiago Segura.

El conductor se tiró al suelo en mitad de la calle y empezó a gritar, fingiendo tener una discapacidad física que le dificultaba andar. Los agentes contemplaron incrédulos la escena que estaba protagonizando el hombre y trataron de apartarle de la calzada. Entre los gritos y una actuación de dudosa credibilidad, el hombre decía: «no me muevan que me puede producir más lesiones».

El que graba la escena no da crédito a lo que esta viendo: «Todo paripé», dice mientras se ríe y reconoce, «qué puto crack». El 'teatrero' también pide al público que está contemplando la escena que graben lo que le están haciendo y afirma que «me encuentro peor desde que me han movido». Después se asegura de que alguien haya grabado todo lo ocurrido, no se sabe si para optar al Goya o para denunciar a los agentes.