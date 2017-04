Harry Styles guarda mensajes secretos en su primer album 'Kiwi'

'Kiwi' es el exótico nombre que Harry Styles ha elegido para el que será su primer album en solitario. Algunas de las canciones de este primer disco ya se han podido escuchar, como ha sido el caso de 'Sign of the Times' y de 'Ever since New York', y en ellas ya se empieza a adivinar una tendencia al estilo ochentero en el cantante de One Direction.

A pesar de este nuevo estilo musical, Harry Styles asegura que algunas de las canciones de su disco también tendrá algo de ese pop psicodélico, similares a las de Zayn Malik. No obstante, el chico de la melena será más bien fiel a su estilo 'british vintage'.

Porque si algo caracteria a Styles es que el siempre ha sido leal a sus principios y a su forma de ser. En su música suele incorporar un poquito suyo y en este primer disco no podía ser de otra forma. El cantante protagoniza la portada de la revista Rolling Stones próximamente y en las páginas de esta publicación hablar sobre 'Kiwi', revelando que algunas canciones cuentas experiencias personales. Según descubre Harry Styles, en sus letras habla de anécdotas con amigos e infortunios amorosos. Al escuchar esto, son muchos los que ya han empezado a analizar sus letras.

¿Sabrías decir sobre qué ex del cantante podría hablar una de sus canciones? Pues digamos que Harry Styles ha devuelto la moneda a Taylor Swift y parece ser que 'Ever since New York' podría relatar esa historia de amor con la cantante, al menos eso opinan algunos fans.

Por su parte, Harry Styles opinó en la revista sobre la manía de la Swift de hablar de sus ex en sus canciones: «Me alegro de ser inspiración para ella», dijo el cantante sobre una de las canciones que supuestamente habla de su relación.