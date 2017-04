«Mi hijo no está obligado a compartir»: Una madre defiende la codicia de su hijo

La carta que Alanya Kolberg escribió en Facebook la semana pasada se hizo rápidamente viral en la red. En ella contaba una anécdota sucedida a ella y a su hijo Carson en un parque, un día cualquiera: «Nada más llegar al parque, un grupo de niños se abalanzó a mi hijo para pedirle que compartiera su transformer, su figura de Minecraft y su camión. Él estaba claramente agobiado mientras los niños le agarraban sus juguetes. 'Puedes decirles que no', le dije, 'simplemente di no, no tienes que dar más explicaciones'».

Después de que el niño se negara a ceder sus juguetes, algunos padres miraron mal a Alanya, según cuenta ella en su post en Facebook, pero da una explicación bastante razonable de su decisión y lección que trató de dar a su hijo:

«Si yo, una adulta, llego al parque comiendo un sándwich ¿debo compartirlo con extraños? ¡No! ¿Algún adulto educado intentaría coger mi sándwich y se enfadaría si no se lo permitiese? De nuevo, no. [...] Hay que enseñar a nuestros hijos a comportarse como adultos».

También lanza una pregunta al aire para que quien no esté de acuerdo con ella se haga y reflexione:

«¿Quién está demostrando pocos modales: La persona que no quiere entregar sus juguetes a seis extraños o los seis desconocidos que exigen coger algo que no les pertenece, incluso cuando el dueño está obviamente incómodo?»

Casi al final de su carta en la red social, esta madre explica que su hijo había llevado los juguetes al parque porque había quedado con otra niña con la que sí pensaba compartirlos. «No quería compartirlos con otro niños porque a él le hacía ilusión darle una sorpresa a ella», explica Alanya sobre la reacción de Carson.

No obstante, también quiere avisar al resto de padres sobre el comportamiento de su hijo y futuras reacciones de otros pequeños: «Si alguna vez tu hijo acude a ti enfadado porque otro niño no quiera compartir, por favor, recuerda que no vivimos en un mundo donde sea obligatorio ceder todo lo que tienes a cualquiera sólo porque te lo pida. No voy a enseñar a mi hijo que esto funciona de ese modo».