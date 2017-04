Kylie Jenner ya se ha buscado sustituto para Tyga

No ha estado ni un mes soltera y Kylie Jenner ya podría estar otra vez enamorada. Así lo avanza el portal de cotilleos HollywoodLife, según unas fuentes, la modelo podría sentirse atraída por otro rapero, Travis Scott. Su nombre puede resultar conocido a los seguidores de Rihanna, con quien ya se le relacionó anteriormente. Sin ir más lejos, y aquí se aplica la máxima del 'todo queda en familia', también se ha relacionada a Scott con Kendall Jenner, fue hace un año y solo fue por una noche de fiesta.

En cualquier caso, a Kylie Jenner parece no importarle mucho que su hermana y su nuevo objetivo amoroso hayan o no tenido algún 'affair'. Sus amigos más cercanos aseguran que la joven está ilusionada con el rapero y cree que es ideal para ella: «está más a su altura», admiten, al contrario de lo que pensaba de Tyga, su ex novio.

El amor de Kylie por Travis Scott habría surgido en Coachella, donde ambos estuvieron compartiendo diversión durante algunos días. No es oficial que ocurriera nada entre ellos, aunque sus amigos creen que hay mucha química.

Mientras Kylie Jenner empieza a poner en marcha sus armas de mujer fatal, su exnovio tampoco pierde el tiempo. Hace unos días fue fotografiado con una exuberante morena con la que salía de un local de fiesta. Al parecer, Tyga tampoco pierde el tiempo, lo que ha hecho que Kylie se decida a reponer su corazón.

Tyga y Jenner rompieron hace algo más de un mes y la modelo ha pasado un tiempo muy deprimida, apoyándose en sus amigas para poder salir adelante. Eso también se ha visto reflejado en sus fotos en redes sociales, algunas en la cama, sin maquillaje, incluso admitiendo estar triste.